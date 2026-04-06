Γύρω στις 4.15 τα ξημερώματα σήμερα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο 31χρονου, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία του στην Πάφο.

Μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο και κατέσβησαν τη φωτιά, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το αυτοκίνητο. Περαιτέρω εξετάσεις για τα ακριβή αίτια της φωτιάς θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά την υπόθεση.

