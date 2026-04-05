Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Καλαβασού, προκαλώντας αυξημένη κίνηση στους δρόμους.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας για να διενεργήσει τις απαραίτητες έρευνες.

Πρόκειται για το τρίτο τροχαίο στον συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση στην κυκλοφορία.

