Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε οδηγός μετά από τροχαίο που συνέβη νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η τροχαία σύγκρουση συνέβη στον δρόμο Λεμεσού-Λευκωσίας, στο ύψος του Κόρνου. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός φαίνεται να απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του με αποτέλεσμα να κτυπήσει αρχικά στο μεσαίο κιγκλίδωμα και στη συνέχεια να καταλήξει στη λωρίδα ασφαλείας, προστίθεται.

Από τη σύγκρουση, κομμάτια του οχήματος διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο για μεταφορά του οδηγού στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα η Αστυνομία είχε προειδοποιήσει για καταρρακτώδεις βροχές στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού στην περιοχή Κόρνου και Κοφίνου, συνεπεία της οποία υπήρξε συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη.