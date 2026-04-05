Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου ενός 86χρονου οδηγού, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του τα ξημερώματα της Κυριακής στη διασταύρωση Τσερίου προς Αναλιόντα και Μαρκί. Το όχημα προσέκρουσε σε πινακίδα και ακινητοποιήθηκε.

Ο 86χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με ειδικά εργαλεία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι τα αίτια θανάτου αναμένεται να διαφανούν μετά τη νενομισμένη νεκροτομή, χωρίς να αποκλείεται ο θάνατος να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Διαβάστε επίσης:

Ξυλόσομπα προκάλεσε φωτιά σε οικία στο Φρέναρος – Σοβαρές ζημιές στο σαλόνι

Με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα