Σε 41 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκ των οποίων τα 21 αφορούσαν πυρκαγιές και τα 20 ειδικές εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση.

Μεταξύ των περιστατικών ξεχωρίζει πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικία στο Φρέναρος της επαρχίας Αμμοχώστου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Συγκεκριμένα, γύρω στις 16:56, μέλη της Πυροσβεστικής ανταποκρίθηκαν σε κλήση για φωτιά σε σαλόνι κατοικίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου, Ανδρέα Κεττή, στο σημείο έσπευσαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία προχώρησαν σε κατάσβεση της πυρκαγιάς και περιορισμό της επέκτασής της. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο σαλόνι, ενώ η υπόλοιπη οικία επηρεάστηκε από τον καπνό και τις υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να υποστεί φθορές η βαφή σε όλους τους χώρους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ακτινοβολία θερμότητας ξυλόσομπας, η οποία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από αντικείμενα στο καθιστικό.

