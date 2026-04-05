Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, καθώς το Σάββατο ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης, μετέβη στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Την ίδια ώρα, στο Αρχηγείο Αστυνομίας κατέθεσε για πάνω από πέντε ώρες και ο Νίκος Κληρίδης, ως νομικός εκπρόσωπος της αποκαλούμενης «Σάντης».

Ο κ. Σολομωνίδης υπέβαλε καταγγελία εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη, ενώ ο δικηγόρος της «Σάντης» κατέθεσε σχετικά με τους ισχυρισμούς που αποδίδονται στον υποψήφιο βουλευτή του Βολτ. Η καταγγελία αφορά σειρά πιθανών αδικημάτων, όπως διακίνηση πλαστών εγγράφων, αλλοίωση στοιχείων, διάδοση ψευδών ειδήσεων και παράνομη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο στις Αρχές για δικανικό έλεγχο, επισημαίνοντας πως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα δοθούν στη δημοσιότητα τα ευρήματα.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή παρουσιάστηκαν ενώπιον του ίδιου ανακριτικού κλιμακίου και κατέθεσαν ο πρώην δικαστής Μιχαλάκης Χριστοδούλου, μαζί με τη σύζυγο και την κόρη τους. Η καταγγελία τους κινήθηκε στην ίδια κατεύθυνση, κάνοντας λόγο για διάδοση ψευδών σχολίων και αβάσιμων ισχυρισμών από τον Μακάριος Δρουσιώτης.

Επιπλέον, κατηγόρησε τον Μακάριο Δρουσιώτη για προεκλογικές σκοπιμότητες, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του έγιναν λίγες μόλις ημέρες πριν από τις εκλογές του Μαΐου με στόχο να τον πλήξουν.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Παρασκευή είχε καταθέσει ο ίδιος ο Δρουσιώτης. Παράλληλα, ο υποψήφιος βουλευτής με το Άλμα, Δημήτρης Παπαδάκης, προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος του δημοσιογράφου, δημοσιοποιώντας μάλιστα αυτούσια την κατάθεσή του. Ο κ. Παπαδάκης τον κατηγορεί επίσης για διάδοση ψευδών ειδήσεων και χρήση πλαστών εγγράφων.

Παίρνουν διαστάσεις και στην Ελλάδα οι ισχυρισμοί «Σάντη»

Η υπόθεση που σχετίζεται με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και τους ισχυρισμούς της «Σάντη» λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη έκταση, καθώς η υπόθεση φαίνεται να προσελκύει το ενδιαφέρον και των ελληνικών μέσων ενημέρωσης και την αντίδραση του στενού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, ανάρτηση στο X με το οποίο απαντά σε δημοσίευμα του Documento στο οποίο μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα όταν εκείνος ήταν πρωθυπουργός, έκανε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης. Προαναγγέλλει δε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Δεν είχα ποτέ την οποιαδήποτε επικοινωνία με τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και από την πρώτη στιγμή που υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα στην Κύπρο, επικοινώνησα με τον συντάκτη τους και κατέστησα σαφές ότι δεν έχω την οποιαδήποτε σχέση με την εν λόγω υπόθεση. Είναι προφανές ότι η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες» αναφέρει ο κ. Μυλωνάκης.

Το δημοσίευμα αναπαράγει την ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος επικαλούμενος μία γυναίκα με ψευδώνυμο «Σάντη» η οποία ισχυρίζεται ότι είχε βιαστεί από τον πρώην δικαστής, Μιχαλάκης Χριστοδούλου και στη συνέχεια έγινε προστάτης της, έκανε λόγο για «Ροδόσταυρους» που ελέγχουν την πολιτική και οικονομική ζωή στην Κύπρο με διασυνδέσεις στην Ελλάδα.

