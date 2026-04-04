Η υπόθεση που σχετίζεται με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη και τους ισχυρισμούς της «Σάντη» λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη έκταση. Πλέον, η υπόθεση φαίνεται να προσελκύει το ενδιαφέρον και των ελληνικών μέσων ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, ανάρτηση στο X με το οποίο απαντά σε δημοσίευμα του Documento στο οποίο μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα όταν εκείνος ήταν πρωθυπουργός, έκανε ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Γιώργος Μυλωνάκης. Προαναγγέλλει δε προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Δεν είχα ποτέ την οποιαδήποτε επικοινωνία με τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και από την πρώτη στιγμή που υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα στην Κύπρο, επικοινώνησα με τον συντάκτη τους και κατέστησα σαφές ότι δεν έχω την οποιαδήποτε σχέση με την εν λόγω υπόθεση. Είναι προφανές ότι η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες» αναφέρει ο κ. Μυλωνάκης.

Το δημοσίευμα αναπαράγει την ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη, ο οποίος επικαλούμενος μία γυναίκα με ψευδώνυμο «Σάντη» η οποία ισχυρίζεται ότι είχε βιαστεί από τον πρώην δικαστής, Μιχαλάκης Χριστοδούλου και στη συνέχεια έγινε προστάτης της, έκανε λόγο για «Ροδόσταυρους» που ελέγχουν την πολιτική και οικονομική ζωή στην Κύπρο με διασυνδέσεις στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του κ. Μυλωνάκη έχει ως εξής:

Απάντηση σε δημοσίευμα εφημερίδας @documentonews



«Ομάδες Ρώσων», «αδελφότητα ροδόσταυρων», πρώην δικαστές και εγκλήματα στην Κύπρο…



Όχι, δεν είναι το νέο βιβλίο του Dan Brown.



Είναι η πλοκή της νέας «αποκάλυψης» της εφημερίδας του κ. Βαξεβάνη.



Δημοσιεύει μάλιστα στο… — George Mylonakis (@georgemilon) April 4, 2026

Αυτούσιo το δημοσίευμα

Η Σάντη, μια γυναίκα από την Κύπρο που την κακοποιούσε από τα 10 της ο δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου, κατέθεσε στον δικηγόρο της στοιχεία για υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τον θύτη της

Στα μηνύματα φαίνεται ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού να μιλά για διάφορα ζητήματα και κυρίως για το πώς θα καλυφθεί η υπόθεση με τη Σάντη που αποκαλύπτει σκάνδαλο διαφθοράς

Φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστή μια μυστικιστική οργάνωση με την επωνυμία «Αδελφότητα Ροδοσταύρων»

Ο Μυλωνάκης εμφανίζεται να μιλάει με Τσίπρα για υπόθεση Βγενόπουλου

Παραιτήσεις και άρσεις ασυλίας. Τσουνάμι ΟΠΕΚΕΠΕ Νο2 σαρώνει την κυβέρνηση υποδίκων. Φωτιά οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 13 βουλευτές και υπουργούς. Το κακουργηματικό ρουσφέτι Καραμανλή, η πλαστογραφία Παπακώστα, οι παρεμβάσεις Λιβανού, Αραμπατζή

Δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη. Οι συγγενείς ζητούν «οξυγόνο» από το σύστημα Φλωρίδη. Πολλά ερωτήματα για τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης σε αίθουσα με ΟΠΚΕ και face control. Απόφαση-κόλαφος για Καραμανλή από πρωτοδικείο

Επέλαση ακρίβειας. Ο οβελίας στη μέση για να βγει το Πάσχα. Στο 20% οι ανατιμήσεις, βασικός υπαίτιος η κυβέρνηση των pass

Συνέντευξη. Παύλος Γερουλάνος: «Να πάμε πόρτα πόρτα για την πολιτική αλλαγή»

Επιστολή. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: «Ο κρότος ήταν εκκωφαντικός». Μήνυμα από το κελί Β1 της Ε΄ πτέρυγας στις φυλακές Κορυδαλλού

Εργατικά δυστυχήματα. Νέες «θυσίες» εργαζομένων μετά το ρεκόρ θανάτων το ’25

Ψαλίδι στους ελέγχους. Βάζουν ιδιώτες στην Επιθεώρηση Εργασίας

Βάρη & αυξήσεις. Οι φόροι τρώνε το σαραντάρι

Αναδιάρθρωση. Υπόγειες συζητήσεις για πραξικόπημα στη ΣΛ1