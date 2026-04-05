Φωτιά που τέθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε όχημα 30χρονου στην Αραδίππου έθεσε σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι «λίγο πριν τις 4.00 λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο εξωτερικά της κατοικίας του 30χρονου ιδιοκτήτη του, στην περιοχή Αραδίππου».

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η σκηνή αποκλείστηκε, για να γίνουν εξετάσεις το πρωί, από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.