Μία εκδρομή που ξεκίνησε ως πασχαλινή απόδραση για μαθητές λυκείου, μετατράπηκε σε μπλεξίματα με τις ελληνικές Αρχές.

Ο λόγος ήταν η χρήση πλαστών χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα μαθητών της Α’ τάξης λυκείου προμηθεύτηκε από το διαδίκτυο πλαστά χαρτονομίσματα συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ, καταβάλλοντας για αυτά μόλις 100 ευρώ.

Τα χαρτονομίσματα αυτά φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν σε καταστήματα της πόλης χωρίς αρχικά να γίνουν αντιληπτά.

Ωστόσο, ύποπτες συναλλαγές κινητοποίησαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε έρευνες και τελικά στον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί το Γενικό Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Αυτή τη στιγμή, η σχολική αποστολή παραμένει υπό περιορισμό στο ξενοδοχείο όπου διαμένει, με τη συνοδεία των καθηγητών, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

Παράλληλα, έχουν ήδη ενημερωθεί οι οικογένειες των μαθητών στην Κύπρος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι μαθητές που φέρονται να εμπλέκονται στις συγκεκριμένες πράξεις αναμένεται να επιστρέψουν εσπευσμένα στην Κύπρο, όπου θα κληθούν να απολογηθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών, κυρίως για την προέλευση των πλαστών χαρτονομισμάτων.