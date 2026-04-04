Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, κυρίως σε νότιες και ανατολικές περιοχές του νησιού, ωστόσο σύντομα αναμένεται να υποχωρήσει, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στο δυτικά όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Αργότερα και κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ενώ αργότερα στο εσωτερικό θα καταστούν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες στα δυτικά είναι πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά ωστόσο, αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια σταδιακά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες είναι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια.

Τη Μεγάλη Δευτέρα αλλά και τη Μεγάλη Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Τη Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Μ. Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Τη Μ. Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.