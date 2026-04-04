Υποχωρεί από το απόγευμα του Σαββάτου το σοβαρό επεισόδιο σκόνης στην ατμόσφαιρα, υποβοηθούμενο από τους ανέμους αλλά και τις βροχές που αναμένεται να πέσουν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου.

Όπως δήλωσε αρχικά ο κ. Χρυσάνθου, υπάρχουν ακόμη αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στην περιοχή, ενώ ένα νέο επεισόδιο σκόνης από τη Λιβύη βρίσκεται νοτίως της Κύπρου και ενδεχομένως να μην μας επηρεάσει σημαντικά.

«Αυτό σημαίνει ότι προοδευτικά θα επιτραπεί στην ατμόσφαιρα από το απόγευμα προς βράδυ η κατάσταση να βελτιωθεί αισθητά», είπε, και σημείωσε πως ήδη οι συγκεντρώσεις στον σταθμό αναφοράς της Αγίας Μαρίνα Ξυλιάτου, έχουν μία πτωτική τάση.

Αυτή τη στιγμή τα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα είναι στο κόκκινο σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα και στο πορτοκαλί σε Πάφο και Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Air Quality Cyprus, στη Λευκωσία είναι στα 287.2 μικρογραμμάρια PM10 και 105 PM2-5, στη Λεμεσός 209 PM10 και 67PM2-5, στη Λάρνακα 229 PM10 και 78PM2-5, στην Πάφο 119 PM10 και 31 PM2-5 και στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 130 PM10 και 39 PM2-5.

Ο κ. Χρυσάνθου είπε στη συνέχεια πως καθώς θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες και μετά και η θαλάσσια αύρα θα πάρει το απόγειό της, τότε θα αρχίσει και η απομάκρυνση της σκόνης προς τα ανατολικά. Ήδη, πρόσθεσε, το δυτικό κομμάτι του νησιού, δηλαδή η Πάφος παρουσιάζει πιο χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης από τις υπόλοιπες επαρχίες.

Ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε πως οι τιμές της σκόνης θα υποχωρήσουν από το απόγευμα και λόγω της βροχής που αναμένεται να πέσει σε διάφορες περιοχές. «Σήμερα υπάρχει πρόβλεψη για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε αρκετές περιοχές του νησιού, ξεκινώντας από τα δυτικά αλλά κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κάτι που θα βοηθήσει στην απώθηση της σκόνης», είπε.

Ερωτηθείς για τη θερμοκρασία που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες, ο κ. Χρυσάνθου είπε πως η θερμοκρασία σήμερα στο εσωτερικό και στα παράλια θα κυμανθεί γύρω στους 20°C και στους 8 στα ψηλότερα ορεινά, ενώ δεν αναμένεται κάποια αξιόλογη μεταβολή τις επόμενες ημέρες.

Σε σχέση με βροχές, ο κ. Χρυσάνθου είπε πως αναμένονται και αύριο σε ορεινές περιοχές αλλά και του εσωτερικού. Παρόμοιο, πρόσθεσε, με βροχές θα σημειωθούν και την Μεγάλη Δευτέρα και την Μεγάλη Τρίτη.

Το σκηνικό αυτό, αναμένεται να αλλάξει από την Μεγάλη Πέμπτη και μετά και την Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, δεν προβλέπονται βροχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ