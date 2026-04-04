Έντονη παρουσία σκόνης καταγράφεται στην ατμόσφαιρα της Κύπρου, λόγω ασθενούς χαμηλής πίεσης που επηρεάζει την περιοχή.

Οι συγκεντρώσεις της σκόνης είναι σημαντικά αυξημένες, όμως σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η σκόνη αναμένεται να υποχωρήσει προοδευτικά μέχρι απόψε, ενώ παράλληλα θα παρατηρούνται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού και στα ορεινά.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού για το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει την περιοχή. pic.twitter.com/GVI6GGCom7 — CYMET (@CyMeteorology) April 4, 2026

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας είναι σημαντικά αυξημένες, ωστόσο προοδευτικά μέχρι απόψε αναμένεται να υποχωρήσει.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά τόπους συννεφιασμένος, ενώ νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι και η ορατότητα παροδικά να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι, 4 Μποφόρ και στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα προσήνεμα παράλια μέχρι ταραγμένη.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στο δυτικά όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Αργότερα και κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ενώ αργότερα στο εσωτερικό θα καταστούν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος και παροδικά συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες στα δυτικά είναι πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά ωστόσο, αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια σταδιακά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Μεγάλη Δευτέρα αλλά και τη Μεγάλη Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Τη Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.