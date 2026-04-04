Στο ΤΑΕ Αρχηγείου βρέθηκε, γύρω στη 13:00, ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, καταθέτοντας στοιχεία σχετικά με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη.

Ο Νίκος Κληρίδης, τις προηγούμενες ημέρες, σε δημόσιες τοποθετήσεις του, αποκάλυψε ότι η λεγόμενη «Σάντη» τού είχε παραδώσει τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στους ισχυρισμούς Δρουσιώτη από το 2019.

Η «Σάντη» αποτελεί κεντρικό πρόσωπο των ισχυρισμών Δρουσιώτη, καθώς παρουσιάζεται ως η αρχική πηγή πληροφόρησής του.

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι, το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας σε σχέση με την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το πρωί, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης δεν έχει προσκομίσει οποιοδήποτε τεκμηριωμένο στοιχείο παρά μόνο ένα γραπτό δακτυλογραφημένο περιγραφικό κείμενο, ανυπόγραφο.

Ο συγγραφέας, απαντώντας στην ανακοίνωση, επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι με τους ανακριτές συμφώνησε να προσκομίσει τα στοιχεία δομημένα σε μια γραπτή δήλωση, ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις.

Σημειώνει ότι οι ανακριτές θα λάβουν όλα τα στοιχεία και κάνει λόγο για επικοινωνιακά παίγνια της Αστυνομίας και του Υπουργού.

