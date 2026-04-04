Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας και παράνομης κατοχή ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 520 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 690 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 50 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν συνολικά 12 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 246 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Από αυτές ξεχωρίζουν 59 καταγγελίες οδηγών για παράβαση του ορίου ταχύτητας. Διενεργήθηκαν 131 έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης κατά τους οποίους 13 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί, ενώ ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός σε έλεγχο για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 6 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.