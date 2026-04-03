Απαντώντας στα "περί κατασκευής μηνυμάτων", όπως σημειώνει, ο υποψήφιος βουλευτής Μακάριος Δρουσιώτης, επανέρχεται με νέα ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του σημειώνει πως «το συγκεκριμένο οπτικό υλικό είναι μέρος μηνύματος το οποίο εστάλη από λογαριασμό προφίλ στο facebook με το όνομα "Νίκαια Κάποτε", το οποίο φαίνεται πως διαχειριζόταν η Σάντη και βρίσκεται στο αρχείο μηνυμάτων της».

Αυτούσια η ανάρτησή του

Στη συνάντηση που είχα σήμερα με το κλιμάκιο της Αστυνομίας συμφωνήθηκε πώς θα περιοριστούν οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων για σκοπούς προστασίας της διερεύνησης. Αυτός είναι ο λόγος που δεν σχολίασα αμέσως τα όσα κυκλοφορούν για δήθεν κατασκευή μηνυμάτων.

Ωστόσο, βλέποντας διάφορα σχόλια, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν κατασκεύασα κανένα μήνυμα.

Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό είναι μέρος μηνύματος το οποίο εστάλη από λογαριασμό προφίλ στο facebook με το όνομα "Νίκαια Κάποτε", το οποίο φαίνεται πως διαχειριζόταν η Σάντη και βρίσκεται στο αρχείο μηνυμάτων της.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που έχω στην κατοχή μου ο Χριστοδούλου φέρεται να είχε σπίτι στην περιοχή της Νίκαιας. Σε μήνυμα που έστειλε στη Σάντη ανάφερε τα εξής:

«Εσύ ρε θα πας πρώτη, όλα στο όνομα σου γίνονται αυτόματα, σπίτι στη Νίκαια, τα εκατομμύρια, όλα ακόμα και τα σκάφη τα δύο του Λιβέρα. Τι πόθεν έσχες θα παρουσιάσεις εσύ που πάντα ήσουν ένα μηδέν που συντηρούσα εγώ; Ή νομίζεις θα επιβιώσεις με τα ψίχουλα που σου πετάνε σε μισθούς».

Η διακίνηση μεγάλων ποσών σε μετρητά δεν ήταν άγνωστη πρακτική στην Αδελφότητα.

Σε εικόνα άλλου μηνύματος αναγράφονται τα εξής:

«Κατάλαβες τώρα πως θα γίνει, θα τα φέρνουμε λίγα λίγα στην Κύπρο. Σε συνεννόηση με δικό μας άτομο και έτσι όλο το ποσό θα μεταφερθεί στην Κύπρο. Σου το λέω ξανά, μην διανοηθείς να κάνεις ούτε και ένα σεντ κατάθεση. Θα μας πάρουν μυρωδιά. Μην κάνεις καμιά εξυπνάδα όπως την άλλη φορά, που τα είπες όλα και στο τέλος είδες την αντιμετώπιση που είχες. Θα πάρω αύριο ξανά καινούργια κάρτα και θα τα λέμε. Αν δεις άγνωστο [αριθμό τηλεφώνου] θα είμαι εγώ."

Η εικόνα από τον πίνακα excel είναι φωτογραφία που λήφθηκε από υπολογιστή στην οποία αναγράφονται τα όσα δημοσίευσα (και δεν έγραψα ή επινόησα). Στο excel υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες εταιρείας (όχι τράπεζας). Δεν δημοσιεύω ολόκληρη αυτή την εικόνα για να προστατεύσω σημαντικό μαρτυρικό υλικό.

Δεν ανησυχώ καθόλου ότι θα μείνω εκτεθειμένος. Όπως είπα και το πρωί μετά τη συνάντηση μου στο Αρχηγείο Αστυνομίας, «ο κύβος ερρίφθη».