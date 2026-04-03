Προσωρινή αναστολή αποστολής αντικειμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αποφάσισε το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών λόγω προβλημάτων που παρατηρήθηκαν ως προς την τελωνειακή διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων προς τις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι μέχρι σήμερα και παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των Κυπριακών Ταχυδρομείων, δεν έχουν ληφθεί ξεκάθαρες απαντήσεις από πλευράς των αμερικανικών ταχυδρομείων ως προς την αιτία των προβλημάτων.

Σημειώνει ότι αποδεκτή θα γίνεται αποκλειστικά η αποστολή εγγράφων προς ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει, η απόφαση αυτή λήφθηκε για προστασία των αποστολέων, μέχρις ότου εξασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση των αποστολών εντός ΗΠΑ.

Διαβεβαιώνει, τέλος, ότι γίνονται προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν, ενώ σύντομα θα εφαρμοστεί νέος τρόπος αποστολής, για τον οποίο θα εκδοθεί σχετική ενημέρωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ