Σε καταγγελία κατά του Μακάριου Δρουσιώτη προχωρεί ο δικηγόρος του Μορφάκη Σολομωνίδη, μέσω επιστολής που απευθύνεται προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή.

Στην επιστολή που δημοσίευσε η Cyprus Times, αναφέρεται ότι ο Δρουσιώτης, μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 30 και 31 Μαρτίου 2026, προέβη σε «ανυπόστατους ισχυρισμούς» και αναφορές που, όπως υποστηρίζεται, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα, κατά τους καταγγέλλοντες, να στοιχειοθετούνται πιθανά ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Όπως σημειώνεται, έχει ήδη ζητηθεί από την πλατφόρμα Facebook η αφαίρεση των επίμαχων αναρτήσεων, καθώς θεωρείται ότι πλήττουν την προσωπικότητα και την πολιτική υπόσταση του καταγγέλλοντος, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με την ΕΔΕΚ.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για πρόθεση καταχώρησης πολιτικής αγωγής για δυσφήμιση, καθώς και για ενδεχόμενες αστικές και ποινικές διαδικασίες εναντίον του Δρουσιώτη.

Στην επιστολή ζητείται επίσης όπως ο Μακάριος Δρουσιώτης κληθεί να καταθέσει στην Αστυνομία και να προσκομίσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του, ενώ καλείται να παραδώσει ηλεκτρονικά δεδομένα και κινητό τηλέφωνο για σκοπούς διερεύνησης.

Οι συντάκτες της επιστολής αποδίδουν πολιτικά κίνητρα στις αναρτήσεις, σημειώνοντας ότι αυτές έγιναν ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών, ενώ επισημαίνουν ότι και ο ίδιος ο Δρουσιώτης είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα Volt.



