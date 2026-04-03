Κατάδικος γρονθοκόπησε γυναίκα, εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, μετά την ανακοίνωση της απόφασης για επιβολή ποινής φυλάκισης του, απο το Κακουργιοδικείο Λεμεσού.

Το περιστατικό σημειώθηκε, το πρωί της Παρασκευής, μετά την αποχώρηση των δικαστών και κατά τη διάρκεια που ο καταδικασθείς οδηγείτο εκτός της αίθουσας, από μέλη της Αστυνομίας.

Ο δράστης φέρεται να γρονθοκόπησε την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας στο πρόσωπο, πριν ακινητοποιηθεί από τους αστυνομικούς.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο, για περίθαλψη των τραυμάτων της.

Ο Γ. Εισαγγελέας καταδικάζει την επίθεση σε δικηγόρο της Δημοκρατίας

Την επίθεση κατηγορούμενου σε εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Δικηγόρο της Δημοκρατίας, καταδικάζει με ανακοίνωσή του ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης.

Όπως αναφέρει, το πρωί της Παρασκευής, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού και μετά από την επιβολή ποινής από το Δικαστήριο σε κατηγορούμενο, ο τελευταίος επιτέθηκε και τραυμάτισε την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, Δικηγόρο της Δημοκρατίας, που χειριζόταν την υπόθεση εκ μέρους της Δημοκρατίας.

Σημειώνει ότι η Δικηγόρος της Δημοκρατίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

"Μετά τη λήψη γνώσης του καθόλα ανεπίτρεπτου αυτού περιστατικού, έδωσα αμέσως οδηγίες στον Αρχηγό Αστυνομίας για διερεύνηση των συνθηκών της επίθεσης και του τραυματισμού της συναδέλφου μας, και επαναξιολόγηση των μέτρων προστασίας των νομικών λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας", ανέφερε, υπογραμίζοντας ότι καταδικάζει απερίφραστα "την απαράδεκτη αυτή ενέργεια, η οποία αποτελεί επίθεση εναντίον της ίδιας της Δικαιοσύνης και του συνόλου των λειτουργών της".

