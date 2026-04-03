Γύρω στις 10:20 πμ προσήλθε στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας, υποψήφιος του Volt, Μακάριος Δρουσιώτης, προκειμένου να παραδώσει στις Αρχές στοιχεία για τις καταγγελίες στις οποίες προέβηκε τις προηγούμενες μέρες.

Ο κ. Δρουσιώτης, σε αναρτήσεις του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στις 30 Μαρτίου, προέβη σε ισχυρισμούς που αφορούν δημόσια πρόσωπα, που περιλαμβάνουν σοβαρές κατηγορίες για ποινικά αδικήματα και υποθέσεις διαφθοράς. Έκτοτε έχει προχωρήσει και στην παρουσίαση φερόμενων στοιχείων για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, έδωσε οδηγίες σε Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του, με σκοπό την παρουσίαση στοιχείων για σκοπούς διερεύνησης την επόμενη μέρα.

Ο κ. Δρουσιώτης παρουσιάστηκε σήμερα με τη δικηγόρο του, προκειμένου να καταθέσει για όσα γνωρίζει και να καταθέσει τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του.

Πρόσωπα που εμπλέκονται στους ισχυρισμούς του κ. Δρουσιώτη έχουν διαψεύσει τις αναφορές στα ονόματά τους και ανέφεραν ότι θα προβούν σε καταγγελίες στην Αστυνομία.

