Διευκρινίσεις για τις αναφορές στην ανάρτηση Δρουσιώτη σε εμπλοκή δικηγόρων με το επώνυμο Αγγελίδης, έδωσε ο Σίμος Αγγελίδης στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι.

Συγκεκριμένα ανέφερε «γίνεται και κάποια αναφορά και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν αφορά τον Ανδρέα Σ. Αγγελίδη, τον αείμνηστο πατέρα μου, ούτε κι εμένα. Εμείς ως γραφείο, ειδικά εκείνη την περίοδο και γενικότερα, δεν έχουμε κάνει καμία διαδικασία με διατάγματα mandamus, σαφώς δεν είχε σχέση μαζί μας η συγκεκριμένη αναφορά» Είπε ο Δικηγόρος Σίμος Αγγελίδη.

Με τον Μακάριο Δρουσιώτη να επιβεβαιώνει «δεν πέρασε πότε από το μυαλό μου».

