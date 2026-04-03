Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου συνεχίζει τη μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες για όλο τον μήνα Απρίλιο και υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή της πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά.

Ειδικότερα οι περιοχές εγκατάστασης στην επαρχία Λευκωσίας είναι ανατολικά της λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκατέρωθεν της οδού Αγίου Γεωργίου και της λεωφόρου Δημήτρη Σταύρου στα Λατσιά, εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας Λεμεσού, από το ύψος της οδού Ριζοκαρπάσου και Ελευθερίου Βενιζέλου και μέχρι την βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στις περιοχές Ηλιούπολης και Καλλιθέας στο Δάλι και όλος ο Δήμος Τσερίου

Στη Λεμεσό είναι η περιοχή μεταξύ λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου, λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και οδών Γρίβα Διγενή, Γλάδστωνος και Ανεξαρτησίας. Στην επαρχία Λάρνακας είναι όλη η Κοινότητα Ορόκλινης.

Στην επαρχία Αμμοχώστου είναι το κέντρο της Δερύνειας και εκατέρωθεν των οδών Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και Σταδίου.

Τέλος στην επαρχία Πάφου είναι βόρεια της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ μέχρι το ύψος της οδού Ευαγόρα Παλληκαρίδη



