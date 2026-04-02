Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση το απόγευμα της Πέμπτης, ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα κρατητήριά της. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΚΥπΥ, έγινε άμεση ανάκληση προσωπικού, ενώ τέσσερις αστυνομικοί που εισήλθαν στους χώρους για την εκκένωση μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης λόγω εισπνοής καπνού.

Παράλληλα, τρεις κρατούμενοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Ο ένας εξ αυτών διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην Κλινική Εγκαυμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του ΟΚΥπΥ, η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε. Ο δεύτερος έφερε τραυματισμό στο κάτω άκρο, ενώ ο τρίτος παρουσίασε δύσπνοια λόγω εισπνοής καπνού. Και οι δύο έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο.

Επιπλέον, τέσσερα μέλη της Αστυνομίας επισκέφθηκαν αργότερα το ΤΑΕΠ με συμπτώματα δύσπνοιας από εισπνοή καπνού· αφού τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, αποχώρησαν.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Λουκά Σπαθάρη, το κελί του φαίνεται να πυρπόλησε Ρώσος αλλοδαπός κρατούμενος, ενώ το πρωί επιχείρησε να αποδράσει από το δικαστήριο της Πάφου. Κρατείτο στις φυλακές για υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας στην Πάφο.



