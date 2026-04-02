Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 2/4, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στα κρατητήρια της ΑΔΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Λουκά Σπαθάρη, το κελί του φαίνεται να πυρπόλησε Ρώσος αλλοδαπός κρατούμενος, ενώ το πρωί επιχείρησε να αποδράσει από το δικαστήριο της Πάφου. Κρατείτο στις φυλακές για υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας στην Πάφο.

Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβληματών από τις αναθυμιάσεις της φωτιάς.

