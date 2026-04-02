Διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές οι ισχυρισμοί περί πετροβολισμού και ρίψης κροτίδων από τις ελεύθερες περιοχές της Λευκωσίας προς τα κατεχόμενα, κατά την 1η Απριλίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ αν υπήρξε ενημέρωση σχετικά με καταγγελίες για περιστατικό για επίθεση με πέτρες και κροτίδες προς τα κατεχόμενα από την οδό Μάρκου Δράκου στη Λευκωσία, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι, οι ισχυρισμοί περί πετροβολισμού και ρίψης κροτίδων από τις ελεύθερες περιοχές της Λευκωσίας προς τα κατεχόμενα, κατά την 1η Απριλίου 2026, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Παράλληλα, σημείωσε, έχει ζητηθεί από την Ειρηνευτική Δύναμη να διαβιβάσει οποιαδήποτε στοιχεία στηρίζουν τα συμπεράσματα της αναφορικά με το περιστατικό.

«Η Κυβέρνηση καταδικάζει κάθε ενέργεια που προκαλεί αναστάτωση, ένταση ή διατάραξη της ηρεμίας», είπε ο κ. Λετυμπιώτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ