Ο Τ/κ ηγέτης προχώρησε σε ανάρτηση καταγγέλλοντας επίθεση εναντίον πολιτών από τα κατεχόμενα, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, φέρεται να προήλθε από άτομα που βρίσκονταν στις ελεύθερες περιοχές.

Όπως αναφέρει, υπήρξαν πληροφορίες για ρίψη πετρών και εκρηκτικών στον «Προμαχώνα των Ηρώων» (Yiğitler Burcu), σημείο που βρίσκεται στην κατεχόμενη Λευκωσία, πολύ κοντά στην Πράσινη Γραμμή.

Επιπλέον, συνδέει το περιστατικό με τη σημερινή ημερομηνία, 1η Απριλίου, εκφράζοντας την άποψη ότι τέτοιου είδους επεισόδια ήταν αναμενόμενα και τονίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή.

Ο κ. Έρχιουρμαν σημειώνει ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τα Ηνωμένα Έθνη για το συμβάν, ενώ υπήρξε και επαφή με την Κυβέρνηση, ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.









Η αυτούσια ανάρτηση Έρχιουρμαν:

«Σύμφωνα με πληροφορίες και δεδομένα που λάβαμε από τη Διοίκηση των “Δυνάμεων Ασφαλείας” μας, περίπου στις 13:30 σήμερα, μια ομάδα που βρισκόταν στη «νότια πλευρά» πέταξε πέτρες και εκρηκτικά σε πολίτες στο Yiğitler Burcu.

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών έχει συνδεθεί με τις επαφές μας στο “νότο” σχετικά με την επίθεση αυτή, η οποία έλαβε χώρα σε περιοχή όπου η Κυπριακή Ελληνική Ηγεσία είναι επίσης υπεύθυνη για τη χρήση της ως τρόπο, ενώ η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών συνδέεται επίσης με τις επαφές μας στα “Νότια”.

Σε μια μέρα που μπορεί να είναι προβλέψιμη από τον καθένα όταν τέτοια γεγονότα είναι πιθανό να συμβούν όπως η 1η Απριλίου είναι αδύνατο να δεχτούμε ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα σε μια τέτοια περιοχή.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τους δράστες αυτής της επίθεσης και αναμένουμε τόσο από την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία είμαστε σε επαφή, όσο και από την ελληνοκυπριακή ηγεσία να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα το συντομότερο δυνατό και να ανταλλάξουν πληροφορίες με τις «αρμόδιες αρχές» μας.

Θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές της Ελληνοκυπριακής ηγεσίας θα ξεκινήσουν αμέσως την απαραίτητη δικαστική έρευνα και ότι οι υπεύθυνοι για αυτήν την επίθεση θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Κανένας Τούρκος πολίτης δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό. Καταδικάζουμε για άλλη μια φορά έντονα όσους διέπραξαν αυτήν την επίθεση, τονίζουμε ότι η μη λήψη των απαραίτητων προφυλάξεων σε μια τέτοια ημέρα είναι απαράδεκτη και επαναλαμβάνουμε ότι θα παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία που θα ακολουθήσουν η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και η Ελληνοκυπριακή ηγεσία».



