Ο Javokhir Sindarov κυριαρχεί επί των αντιπάλων του στο Τουρνουά Διεκδικητών Σκακιού στην Κύπρο



Τέσσερις γύροι έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο Τουρνουά Διεκδικητών, που διεξάγεται στο Cap St Georges Hotel στην Κύπρο. Στην κατηγορία των ανδρών, ο 20χρονος grandmaster Javokhir Sindarov από το Ουζμπεκιστάν προηγείται, έχοντας σημειώσει τρεις εντυπωσιακές νίκες. Στην κατηγορία των γυναικών, η Bibisara Assaubayeva και η Anna Muzychuk μοιράζονται την πρώτη θέση, έχοντας από μία νίκη η καθεμία. Η 2η Απριλίου είναι ημέρα ανάπαυσης, ενώ απομένουν ακόμη 10 γύροι.



Andrey Avsitidiysky



Ο Andrey Esipenko, ο Rameshbabu Praggnanandhaa και ο Fabiano Caruana συγκαταλέγονται στους παίκτες που έχουν ήδη ηττηθεί από τον Sindarov. Από τη στιγμή που ο Javokhir αποκτήσει πλεονεκτική θέση, τα αρμονικά ανεπτυγμένα πιόνια του γίνονται πρακτικά ασταμάτητα. Μόνο ο Matthias Blübaum κατάφερε να του αποσπάσει ισοπαλία απέναντί του σε μια ισορροπημένη παρτίδα.







Στον τρίτο γύρο, απέναντι σε έναν ταλαντούχο αντίπαλο από την Ινδία, ο εκπρόσωπος του Ουζμπεκιστάν θυσίασε έναν ίππο για δύο πιόνια στη 13η κίνηση, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία. Οι σκακιστικοί υπολογιστές δεν ενέκριναν αυτή την ιδέα, ωστόσο μετά την εφαρμογή της προέκυψε μια σύνθετη και υψηλού ρίσκου θέση στη σκακιέρα, την οποία ο Javokhir διαχειρίστηκε καλύτερα.







Στον τέταρτο γύρο, στη «μονομαχία κορυφής», ο Sindarov επέδειξε εξαιρετική προετοιμασία στο άνοιγμα. Το νεαρό ταλέντο από το Ουζμπεκιστάν κινούνταν με άνεση στην αίθουσα την ώρα που ο Caruana βρισκόταν υπό έντονη χρονική πίεση. Ο Sindarov διαχειρίστηκε υποδειγματικά το πλεονέκτημα που είχε αποκτήσει, φτάνοντας σε μια τεχνικά άψογη νίκη. Ο Νο. 3 της παγκόσμιας κατάταξης της FIDE εγκατέλειψε, έχοντας μόλις 27 δευτερόλεπτα στο ρολόι.







Στο γυναικείο τουρνουά, προηγούνται η Bibisara Assaubayeva και η Anna Muzychuk, η οποία προστέθηκε στη λίστα συμμετεχόντων την τελευταία στιγμή. Η Καζάκα σκακίστρια νίκησε τη Zhu Jiner από την Κίνα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμή της στις αντεπιθέσεις. Η Ουκρανή σκακίστρια επικράτησε της Kateryna Lagno, θυσιάζοντας έναν αξιωματικό για δύο πιόνια στο πλαίσιο της επίθεσης.



Ενδιαφέροντα στοιχεία



▪ Μέσα σε τέσσερις ημέρες, ο Javokhir Sindarov ανέβηκε από τη 12η στην 6η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Μπροστά του βρίσκονται μόνο οι Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Nodirbek Abdusattorov και Vincent Keymer.

▪ Στον τρίτο γύρο, ο Fabiano Caruana επικράτησε του Wei Yi σε μόλις 19 κινήσεις. Ο Κινέζος grandmaster συνέβαλε στη σύντομη διάρκεια της παρτίδας, επιλέγοντας μια ριψοκίνδυνη γραμμή που τον άφησε όχι μόνο με δύο πιόνια λιγότερα, αλλά και χωρίς έναν αξιωματικό.

▪ Η Kateryna Lagno, αγωνιζόμενη υπό ουδέτερη σημαία, βρέθηκε να χάνει και στις τέσσερις παρτίδες της. Παρόλα αυτά, κατάφερε το απίθανο: συγκέντρωσε τους μισούς διαθέσιμους βαθμούς και ολοκλήρωσε την τρίτη παρτίδα με έναν συνδυασμό κινήσεων που θα μείνει στην ιστορία.

▪ Κανείς δεν παίρνει πλέον στα σοβαρά το μεγάλο φαβορί του τουρνουά, τον Hikaru Nakamura. Ο Αμερικανός, καθηλωμένος στην προτελευταία θέση, έχει συγκεντρώσει μόλις ενάμιση βαθμό. Την ίδια στιγμή, το outsider της διοργάνωσης, Matthias Blübaum, στέκεται με αξιώσεις, έχοντας αποσπάσει με αυτοπεποίθηση τέσσερις ισοπαλίες.







Tan Zhongyi – Kateryna Lagno – 0:1



42. Qxd5? Nf4! 43. ef Rh6+ 44. Kg3 Qd3+! 45. Qf3 g4!! (Η μαύρη βασίλισσα δεν μπορεί να εξουδετερωθεί, καθώς ακολουθεί άμεσο ματ στο τετράγωνο h3). 46. Rh2 gf (σε αυτό το σημείο ο λευκός θα έπρεπε κανονικά να παραδοθεί, όμως η παρτίδα συνεχίστηκε για άλλες οκτώ κινήσεις).







Cap St Georges Hotel, κοντά στην Πάφο



Από 28 Μαρτίου έως 16 Απριλίου

▪ Η διοργάνωση, με συνολικά χρηματικά έπαθλα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη της Freedom Holding και της οικογένειας Sheinberg.

▪ Η ζώνη των φιλάθλων φιλοξενεί σεμινάρια masterclass, διαλέξεις, αγώνες σιμουλτανέ και συζητήσεις με τη συμμετοχή παγκόσμιων αστέρων του σκακιού.

▪ Επίτιμοι καλεσμένοι: Viswanathan Anand, Alexandra Kosteniuk, Nigel Short, Pavel Tregubov, Victor Bologan.

▪ Οι λάτρεις του σκακιού έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τους πρωταγωνιστές του τουρνουά, συμμετέχοντας σε συναντήσεις με ερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς και σε συναντήσεις για αυτόγραφα και φωτογραφίες.

▪ Οι grandmaster Peter Svidler and Jan Gustafsson θα σχολιάζουν ζωντανά τις παρτίδες στο κανάλι της FIDE στο YouTube.





