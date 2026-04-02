Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας πραγματοποιείται, την Πέμπτη, ο οδικός έρανος της Πορείας Χριστοδούλας 2026, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς τους ασθενείς και ενίσχυσης του έργου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου, οι συμμετέχοντες βρέθηκαν σε περίπτερο έξω από την Τράπεζα Κύπρου, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λευκωσία, συμβάλλοντας ενεργά στη συλλογή εισφορών στο πλαίσιο της παγκύπριας εκστρατείας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον καθιερωμένο θεσμό της Πορείας Χριστοδούλας, ο οποίος μετρά πέραν των 50 ετών προσφοράς στην Κυπριακή κοινωνία.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, Αλέκος Σταμάτης, ανέφερε ότι «σήμερα, στους δρόμους όλης της Κύπρου, εκατοντάδες εθελοντές μετατρέπουν την πρόθεση σε πράξη», προσθέτοντας πως «η ανταπόκριση της κοινωνίας δεν είναι απλώς συγκινητική, είναι η δύναμη που κρατά το έργο μας ζωντανό και δίπλα σε κάθε άνθρωπο που το χρειάζεται, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που μας καλεί όλους να θυμηθούμε την αξία της αλληλεγγύης της αγάπης και της προσφοράς».

Από πλευράς της Τράπεζας Κύπρου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Λευκωσίας, Μιχάλης Σιαντάνης, ευχαρίστησε όλους όσοι έδωσαν το παρών τους, σημειώνοντας ότι «η παρουσία και οι εισφορές δεν είναι μόνο οικονομική ενίσχυση, αλλά μια έμπρακτη κατάθεση ψυχής» και υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή του κοινού ενδυναμώνει το έργο του Συνδέσμου.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου παρέχει παγκύπρια ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με καρκίνο, σε συνδυασμό με τη θεραπεία τους. Μέσα από το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», αλλά και μέσω κατ’ οίκον υπηρεσιών, προσφέρεται ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, φυσιοθεραπεία, καθώς και καθημερινή μεταφορά ασθενών προς ογκολογικά κέντρα σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, ο Σύνδεσμος, προσφέροντας ανακουφιστική φροντίδα, δίνει έμφαση στην πρόληψη, προωθώντας την έγκυρη ενημέρωση και ενισχύοντας τη γνώση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο στην κοινωνία.

Σημειώνεται ότι η Πορεία Χριστοδούλας 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Απριλίου, στις 15:30, ταυτόχρονα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Όπως αναφέρεται, στη σημερινή διοργάνωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάββια Ορφανίδου, εκ μέρους της Προέδρου της Βουλής, καθώς και εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ, του ΕΛΑΜ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων.

Πηγή: ΚΥΠΕ