Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, η κάμερα του ΣΙΓΜΑ και της εκπομπής «Μεσημέρι και Κάτι» βρέθηκε στο True Heart Café, έναν ξεχωριστό χώρο που προάγει την κοινωνική ενσωμάτωση.

Η πρόεδρος του Voice of Autism, Έλεν Ποντίκης, μίλησε για την πρωτοβουλία του καφέ, τονίζοντας πως πρόκειται για την πρώτη κοινωνική επιχείρηση αυτού του είδους στην Κύπρο. Όπως ανέφερε, «μας οδηγεί η κοινωνική ενσωμάτωση, είναι η πρώτη κοινωνική επιχείρηση στην Κύπρο», ενώ πρόσθεσε πως «πέντε άτομα με αυτισμό είναι μέτοχοι σε αυτήν την επιχείρηση, κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο για την Κύπρο». Παράλληλα, δήλωσε περήφανη για την ετοιμότητα των παιδιών, σημειώνοντας ότι «είμαι πάρα πολύ περήφανη για τα παιδιά που ήταν πανέτοιμα για την ημέρα».

Ο Κωνσταντίνος, ένας από τους εργαζομένους, περιέγραψε την εμπειρία του, σημειώνοντας πως εργάζεται ως σερβιτόρος και απολαμβάνει τη δουλειά του, περνώντας δημιουργικά τον χρόνο του.

Αναφερόμενοι στην εκπαίδευση, οι υπεύθυνοι εξήγησαν πως «είχαμε μια δίμηνη κατάρτιση των παιδιών για το πώς να αντιμετωπίζουν τους πελάτες και την προετοιμασία», προσθέτοντας ότι «κάναμε παιχνίδια ρόλων, μάθαμε την καθαριότητα του χώρου». Όπως σημείωσαν, «μετά από δύο μήνες τα παιδιά είναι πανέτοιμα και είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα μαθαίνουν».

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση, καθώς «από την πρώτη μέρα ο κόσμος ερχόταν εδώ να δει το καφέ και να γνωρίσει τα παιδιά».

Τέλος, επισημάνθηκε πως «ακόμα και το υπόλοιπο προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί στις ιδιαιτερότητες», ώστε «να ξέρει πώς να το χειρίζεται, πώς να μιλά και πώς να αντιμετωπίζονται δύσκολες καταστάσεις», ενώ, όπως τονίστηκε, «έχει αναπτυχθεί μια πολύ καλή σχέση μεταξύ τους και όλα πάνε καλά».

