Μέχρι και 39,5 σεντ ανέρχεται η διαφορά της λιανικής τιμής πώλησης της Αμόλυβδης βενζίνης 98 μεταξύ των πρατηρίων, παγκύπρια, ενώ μέχρι 18,1 σεντ είναι η διαφορά της τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και μέχρι 25,1 σεντ του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, που επεξεργάστηκε το ΚΥΠΕ.

Εξάλλου, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της ΥΠΚ Κωνσταντίνος Καραγιώργης διαβεβαίωσε ότι η Υπηρεσία ελέγχει την αγορά καθημερινά και κάλεσε τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να εντοπίσουν τα πιο φθηνά πρατήρια γιατί «υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών μεταξύ των πρατηρίων που φθάνουν μέχρι και τα 20 σεντ», όπως είπε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, παγκύπρια, η μέση τιμή της Αμόλυβδης 98 ανέρχεται σε €1,643. Η χαμηλότερη τιμή στα πρατήρια είναι €1,454 και η ψηλότερη ανέρχεται σε €1,849, με τη διαφορά μεταξύ της τιμής που πωλούν τα πρατήρια πετρελαιοειδών να αγγίζει τα 39,5 σεντ.

Διαβάστε επίσης: Από τις 4 Απριλίου τελικά η μείωση στον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα

Σε σχέση με την αμόλυβδη 95, η μέση τιμή παγκύπρια ανέρχεται σε €1,587, με τη χαμηλότερη τιμή να είναι €1,527, η ψηλότερη €1,665 και με την διαφορά να ανέρχεται στα 13,8 σεντ.

Αναφορικά με το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή παγκύπρια είναι €1,867, με τη χαμηλότερη τιμή να είναι στα €1,777 και την ψηλότερη στα €1,958, με τη διαφορά να ανέρχεται στα 18,1 σεντ.

Στο πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΚ, η μέση τιμή είναι στα €1,333, με τη χαμηλότερη τιμή να βρίσκεται στα €1,169, η ψηλότερη στα €1,420 και τη διαφορά της τιμής μεταξύ των πρατηρίων να είναι 25,1 σεντ.

Τέλος, η μέση τιμή της Κηροζίνης είναι €1,316. Η χαμηλότερη τιμή βρίσκεται στα €1,147 και η ψηλότερη στα €1,420.

«Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες των καταναλωτών και των πολιτών. Για την ώρα δεν διαπιστώνονται οποιεσδήποτε υπερχρεώσεις εκ μέρους των εταιρειών», είπε ο Διευθυντής της ΥΠΚ.

Σημείωσε ότι οι αυξήσεις των τιμών είναι αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που υπάρχει στην παγκόσμια οικονομία και ιδίως στον τομέα της ενέργειας.

Ο κ. Καραγιώργης τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρές διαφορές στις τιμές μεταξύ των πρατηρίων και κάλεσε τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να εντοπίσουν τα πιο φθηνά πρατήρια και να κάνουν τις πιο συμφέρουσες αγορές γιατί, όπως εξήγησε, «υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών μεταξύ των πρατηρίων που φθάνουν μέχρι και τα 20 σεντ».

Αναφέροντας ότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών στην Κύπρο παραλαμβάνουν συνεχώς νέα φορτία, ο Διευθυντής της ΥΠΚ είπε ότι «παρά το γεγονός ότι οι τιμές των διυλιστηρίων είναι πολύ πιο ψηλές και στις οποίες προστίθενται και διάφορα άλλα κόστη (μεταφοράς, ασφάλιστρα), οι τιμές στην Κύπρο παρουσιάζουν μια συγκρατημένη αύξηση σε σχέση με τις τιμές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Για αυτό τον λόγο η Κύπρο κατατάσσεται στις ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν χαμηλότερες τιμές, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ