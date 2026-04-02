Από τις 4 Απριλίου θα ξεκινήσει τελικά η εφαρμογή του κυβερνητικού μέτρου μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και όχι από σήμερα, όπως είχε αρχικά εξαγγελθεί. Το μέτρο, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη στην Επιτροπή Οικονομικών με τη μορφή του κατ’ επείγοντος, αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια την ίδια μέρα και να τεθεί σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Το μέτρο αφορά τη μείωση του φόρου κατανάλωσης κατά 8,33 σεντ το λίτρο στη βενζίνη και 6 σεντ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Σκοπός, είπε η Πρoϊστάμενη της Μονάδας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, Νάγια Συμεωνίδου, είναι η αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως εξήγησε η κ. Συμεωνίδου, ακολουθούνται οι συστάσεις του Eurogroup, ώστε τα μέτρα να είναι προσωρινής ισχύος και περιορισμένα. Ως εκ τούτου, η ισχύς τους θα είναι μέχρι τέλος Ιουνίου, ενώ το μέτρο θα επαναξιολογηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις.

Το συνολικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα €18,6 εκ.

Σύμφωνα με την κ. Συμεωνίδου, η ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου μετατίθεται από 2 Απριλίου στις 4 Απριλίου, ώστε, αν ψηφιστεί σήμερα και δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Kυβέρνησης την Παρασκευή, να δοθεί χρόνος στις εταιρείες να προσαρμόσουν τις τιμές τους.

Εξάλλου, ανέφερε ότι η μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές δημοσιεύτηκε ήδη από την Παρασκευή με διάταγμα, με ημερομηνία έναρξης ισχύος 1 Μαΐου 2026 και ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027.

Σε ερώτηση της Προέδρου της Επιτροπής, Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, για το πώς διασφαλίζεται ότι η μείωση στα καύσιμα κίνησης θα μετακυλιστεί άμεσα και στην ολότητά της στους καταναλωτές, χωρίς φαινόμενα αισχροκέρδειας, η κ. Συμεωνίδου είπε ότι η εφαρμογή των μέτρων παρακολουθείται από την Υπηρεσία Καταναλωτών.

Απαντώντας κατά πόσο στο παρελθόν υπήρξαν καταγγελίες ή και «τιμωρία» όσων αισχροκερδούσαν, είπε ότι το αρμόδιο Υπουργείο για αυτό είναι το Υπουργείο Εμπορίου, αλλά θα ενημερώσει τη Βουλή για τυχόν προηγούμενες καταγγελίες.

Η κ. Ερωτοκρίτου επισήμανε ότι το ΔΗΚΟ θα καλέσει το Υπουργείο Εμπορίου να αυξήσει τους ελέγχους, με τη συνεργασία και του κόσμου, καθώς, όπως είπε, είναι «διπλά κολάσιμοι» όσοι αισχροκερδούν με ένα μέτρο που στερεί έσοδα από το κράτος, βλέποντας ευκαιρία να πλουτίσουν.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, παρατήρησε ότι αισχροκέρδεια αποτελεί και το γεγονός ότι όταν παρατηρούνται διεθνώς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, «μεταφέρονται με τη μέθοδο της ρουκέτας», ενώ στις μειώσεις οι εταιρείες επικαλούνται ότι έχουν αποθέματα.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, ρώτησε κατά πόσο έχει αξιολογηθεί η εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, επισημαίνοντας την ανάγκη για πιο στοχευμένα μέτρα.

Η κ. Συμεωνίδου ανέφερε ότι φαίνεται ότι γίνεται η μετακύλιση της μείωσης στον καταναλωτή και οι τιμές παρακολουθούνται. Σημείωσε ότι ο λόγος που το μέτρο δεν έγινε μόνιμο αλλά ανανεώνεται είναι για να γίνεται αξιολόγηση ότι πράγματι επωφελείται ο καταναλωτής.

