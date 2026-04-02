Σημαντική εξέλιξη σημειώνεται σχετικά με τον υποψήφιο βουλευτή του Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των αναρτήσεων του Μακάριου Δρουσιώτη.

Ο κ. Παπαδάκης, ο οποίος έχει ήδη υποβάλει καταγγελία στις Αρχές εναντίον του κ. Δρουσιώτη, διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που αναρτώνται εναντίον του. Την Τετάρτη παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο σε ανεξάρτητους ανακριτές, προκειμένου να ελεγχθούν τα αρχεία που περιέχει.

Ο ίδιος αναμένει την ολοκλήρωση της ανάλυσης των δεδομένων και την έκδοση πορίσματος από τις Αρχές το συντομότερο δυνατό.

Υπενθυμίζεται ότι η καταγγελία αφορά τη διάπραξη του αδικήματος της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ποινικού Κώδικα.

