Άγνωστος έριξε κροτίδες προς τα κατεχόμενα το μεσημέρι της τετάρτης και εγκατέλειψε το σημείο τρέχοντας.

Νωρίτερα, ο κατοχικός ηγέτης, Τουρφάν Έρχιουρμαν προχώρησε σε ανάρτηση καταγγέλλοντας επίθεση με «εκρηκτικά και πέτρες από ελεύθερες περιοχές στα κατεχόμενα».

Επιπλέον, συνδέει το περιστατικό με τη σημερινή ημερομηνία, 1η Απριλίου, εκφράζοντας την άποψη ότι τέτοιου είδους επεισόδια ήταν αναμενόμενα και τονίζοντας πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή.

Ο Έρχιουρμαν σημειώνει ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τα Ηνωμένα Έθνη για το συμβάν, ενώ υπήρξε και επαφή με την Κυβέρνηση, ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

