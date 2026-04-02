Ένας από τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη που προκάλεσε έντονη συζήτηση είναι η αναφορά σε ύπαρξη ενός «δικτύου» ή «αδελφότητας» Ροδοσταύρων που λειτουργούσε σαν μια πανεθνική συμμορία οικονομικού εγκλήματος όπου εμπλέκονται πολιτικοί, δικαστές, δικηγόροι και επιχειρηματίες από Κύπρο και την Ελλάδα. Στην πιο κάτω ανάλυση θα εξετάσουμε ποια είναι η Αφελφότητα των Ροδόσταύρων, ποιοι οι σκοποί της και ποια η «ιστορική» και σημερινή σύνδεση με την Κυπρο αλλά και ποια η νομική συζήτηση σήμερα στον Δυτικό Κόσμο για τους Μασόνους που κατέχουν δημόσια αξιώματα.



Kαταβολές και σκοποί



Ο Ροδόσταυροι είναι ένα μυστικιστικό και φιλοσοφικό κίνημα που εμφανίστηκε στην Ευρώπη στις αρχές του 17ου αιώνα, κυρίως μέσα από τρία ανώνυμα μανιφέστα: το Fama Fraternitatis (1614), το Confessio Fraternitatis (1615) και το Chymical Wedding of Christian Rosenkreuz (1616). Το κίνημα συνδέεται με εσωτερική σοφία, αλχημεία, Ερμητισμό, χριστιανικό μυστικισμό και την αναζήτηση «παγκόσμιας μεταρρύθμισης» της ανθρωπότητας μέσω γνώσης. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει απόδειξη για πραγματική «αδελφότητα» πριν από τα μανιφέστα και θεωρείται συχνά λογοτεχνικό/φιλοσοφικό κίνημα. Σύγχρονες οργανώσεις (AMORC, Societas Rosicruciana in Anglia κ.ά.) είναι νεότερες και εμπνευσμένες από αυτό

Το κεντρικό σύμβολο είναι ο Rose Cross (Ρόδο και Σταυρός). Ο σταυρός συμβολίζει την ύλη/ανθρώπινη εμπειρία και το ρόδο την πνευματική εξέλιξη και φώτιση. Συχνά αποδίδεται σε έναν μυθικό ιδρυτή, τον γερμανό Κρίστιαν Ροζενκρόιτς (1378-1484), ο οποίος ταξίδεψε στην Ανατολή για γνώση. Σύμφωνα με τον μύθο, κατά το προσκύνημά του στην Ιερουσαλήμ, ο συνοδός του πέθανε στην Κύπρο, γεγονός που αναφέρεται συχνά ως συμβολικό στοιχείο (με αλχημικές και μυθολογικές προεκτάσεις, π.χ. σύνδεση με Αφροδίτη).







Κατά καιρούς πολλοί εξέχοντες επιστήμονες, φιλόσοφοι και καλλιτέχνες έχουν συνδεθεί, άμεσα ή έμμεσα, με το ροδοσταυρικό κίνημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προσωπικότητες της Αναγέννησης, του Διαφωτισμού αλλά και νεότερων εποχών, όπως ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο Φράνσις Μπέικον, ο Νεύτωνας, ο Ντεκάρτ, ο Σπινόζα, ο Φραγκλίνος, καθώς και καλλιτέχνες όπως ο Ντεμπυσσύ και η Εντίθ Πιαφ.





Σύγχρονες Μασονικές Οργανώσεις και Κύπρος

Rose Croix Cyprus:

Στην Κύπρο υπάρχει επίσημη παρουσία του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Rose Croix (18ος βαθμός), υπό την εποπτεία του Ύπατου Συμβουλίου 33° για την Κύπρο. Το «Τάγμα» της Κύπρου ιδρύθηκε το 2002 από το Ύπατο Συμβούλιο για την Αγγλία και την Ουαλία, και το 2006 απέκτησε αυτονομία. Στην Κύπρο λειτουργούν συνολικά 9 παραρτήματα σε διάφορες πόλεις και επαρχίες.

Αξίζει να σημειωθεί πωςο βαθμός Rose Croix (18ος βαθμός) πρόκειται για μασονικό βαθμό (Rose Croix), που εμπνέεται από τον Ροδοσταυριτισμό αλλά δεν είναι ίδιο με τα παραδοσιακά εσωτερικά τάγματα όπως το AMORC. Είναι ανοιχτό σε τακτικούς Μασόνους και εστιάζει σε χριστιανικό-εσωτερικό μυστικισμό.

Διαθέτουν και επισημη ιστοσελίδα Rose Croix Cyprus









AMORC (Ancient Mystical Order Rosae Crucis)

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σύγχρονο Ροδοσταυριτικό τάγμα (ιδρυμένο 1915 από τον H. Spencer Lewis) έχει διεθνή παρουσία, συμπεριλαμβανομένης πιθανής δραστηριότητας στην Κύπρο (αναφέρεται σε λίστες χωρών), αλλά χωρίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες για ιστορική εγκατάσταση ή έδρα στο νησί. Εστιάζει σε διδασκαλίες από την αρχαία Αίγυπτο και ζητήματα πνευματικής ανάπτυξης.



Το ΑΜORC είχε παρουσία στην Κύπρο και προηγούμενες δεκαετίες και καλούσε μάλιστα το κοινό σε ανοικές συζητήσεις





1900- Ανησυχίες Ορθόδοξης Εκκλησίας

Στις 14 Απριλίου 1900, στην εφημερίδα «Ευαγόρας», την πρώτη ελληνική εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφόρησε στη Λευκωσία, στις 2 Μαρτίου 1890) υπήρχε σχετικό άρθρο με τίτλο «Η Ασέβεια του Αχριμανδρίτου).

Το άρθρο αποτελεί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της οξείας πολεμικής που αναπτύχθηκε τότε μεταξύ εκκλησιαστικών κύκλων και του Τεκτονισμού (Μασονίας). Το άρθρο, γραμμένο σε καθαρεύουσα, αποτελεί μια εκτενή απολογητική και πολεμική παρέμβαση κατά του Τεκτονισμού με ιδιαίτερη αναφορά στους Ροδόσταυρους, χαρακτηρίζοντάς τον ως ασύμβατο με την Ορθόδοξη πίστη και την παραδοσιακή χριστιανική ηθική. Το άρθρο υποστηρίζει ότι οι οργανώσεις αυτές παρουσιάζονται ως ηθικά και φιλανθρωπικά σχήματα, στην πραγματικότητα όμως προωθούν συγκεκαλυμμένες διδασκαλίες που αποκλίνουν από τη χριστιανική πίστη.



Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι Ροδόσταυροι, οι οποίοι παρουσιάζονται ως μέρος μιας ευρύτερης μυστικιστικής παράδοσης με ρίζες σε αρχαίες και ανατολικές δοξασίες.

Το άρθρο υπογραμμίζει ότι οι διδασκαλίες αυτές συγχέουν τη χριστιανική αλήθεια με φιλοσοφικές και αποκρυφιστικές θεωρίες, οδηγώντας, κατά τον συντάκτη, σε πνευματική πλάνη. Τονίζεται επίσης ότι, παρά τις διακηρύξεις περί ηθικής και αδελφοσύνης, οι οργανώσεις αυτές λειτουργούν με μυστικότητα και απαιτούν όρκους, γεγονός που θεωρείται ασυμβίβαστο με την ορθόδοξη διδασκαλία.





Νομοθετικές ρυθμίσεις σε ΗΒ και ΕΕ για Τέκτονες

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ζήτημα της Μασονίας σε δημόσια αξιώματα επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνι. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2025, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met) εισήγαγε νέα πολιτική υποχρεωτικής δήλωσης της ιδιότητας μέλους σε Τεκτονικές Στοές ή άλλες ιεραρχικές οργανώσεις για όλους τους αξιωματικούς και το προσωπικό της. Η κίνηση, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων ή εικόνας μεροληψίας, βασίστηκε σε συστάσεις παλαιότερων ερευνών (όπως της επιτροπής Daniel Morgan) και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, μαζί με γυναικείες τεκτονικές οργανώσεις προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντας την πολιτική ως «εκβιασμό» (Blackmail) και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τον Φεβρουάριο του 2026 το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή, κρίνοντας την απόφαση νόμιμη και αναλογική, ενώ η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας αποφάσισε να μην ασκήσει έφεση. Μέχρι στιγμής, πάνω από 300 αστυνομικοί και υπάλληλοι έχουν προβεί σε δηλώσεις, αναζωπυρώνοντας ευρύτερο διάλογο για την παρουσία Τεκτόνων σε αστυνομία και δικαιοσύνη.



Διαβάστε επίσης: Μητροπολιτική Αστυνομία Λονδίνου vs Μασόνοι: Νομικές μάχες στην σκιά της Στοάς

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ιταλία και η Γαλλία, οι συζητήσεις για τη σχέση Μασονίας και δημόσιων αξιωμάτων (δικαστές, αστυνομικοί, υπηρεσίες ασφαλείας) παραμένουν έντονες τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως λόγω φόβων για «παραβατική τεκτονισμό» και διασυνδέσεις με οργανωμένο έγκλημα.

Στην Ιταλία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε απόφαση τον Δεκέμβριο 2024 στην υπόθεση Grande Oriente d’Italia, κρίνοντας παράνομη την κατάσχεση ονομαστικών καταλόγων χιλιάδων μελών τεκτονικών στοών κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής έρευνας για διείσδυση Μαφίας (Cosa Nostra και ’Ndrangheta) σε Στοές της Καλαβρίας και Σικελίας. Oι συζητήσεις στο ΕΔΑΔ συνεχίστηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Κατά την προεκλογική περίοδο του δημοψηφίσματος για τη δικαστική μεταρρύθμιση (Μάρτιος 2026) ανώτατοι εισαγγελείς όπως ο Nicola Gratteri και ο Nino Di Matteo μίλησαν ανοιχτά για «αποκλίνων Τεκτονισμό» που θα ψήφιζε υπέρ της μεταρρύθμισης.

Στη Γαλλία την περασμένη βδομάδα ξεκίνησε μεγάλη δίκη με 22 κατηγορούμενους (στρατιωτικούς, επιχειρηματίες, γιατρό και πρώην πράκτορες πληροφοριών) για λειτουργία «μαφίας» μέσα στη Στοά Athanor στο Παρίσι, με κατηγορίες για συμβόλαια θανάτου και εγκληματική οργάνωση.



Διαβάστε επίσης: Δίκη-θρίλερ στη Γαλλία: Κατηγορίες για «τάγμα εκτελεστών» από Μασονική Στοά