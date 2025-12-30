Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met) δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί «σθεναρά και με νομική πυγμή» την απόφασή της να υποχρεώσει αξιωματικούς και πολιτικό προσωπικό να δηλώνουν εάν είναι μέλη των Ελευθεροτεκτόνων (Freemasons), μετά την κίνηση της United Grand Lodge of England να ζητήσει δικαστική απαγόρευση (injunction) που θα μπλοκάρει την εφαρμογή της πολιτικής.

Σε ανάρτησή της, η Met ανέφερε ότι «θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα» την επιλογή της, ενώ κατηγόρησε τη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας ότι επιχειρεί μέσω ασφαλιστικών μέτρων να εμποδίσει την υλοποίηση ενός κανόνα που –σύμφωνα με την αστυνομία– στηρίζεται από τα 2/3 των αστυνομικών και του προσωπικού που συμμετείχαν σε εσωτερική έρευνα.





We will robustly defend our decision to require officers and staff to declare if they are Freemasons.



Our response to the decision by the Grand Lodge of England to seek an injunction blocking the implementation of the policy is below. pic.twitter.com/TaajGFpbW2 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 29, 2025



Διαβάστε επίσης: Αντιδρά η Μεγάλη Στοά Αγγλίας για υποχρεωτική δήλωση Τεκτονισμού σε Αστυνομία

«Αν δεν δράσουμε, η εμπιστοσύνη θα καταρρεύσει»

Η αιχμηρή ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επικεντρώνεται στην εμπιστοσύνη προς το σώμα. Η υπηρεσία τονίζει ότι «υπήρχαν εδώ και χρόνια εκκλήσεις για να αντιμετωπιστεί επαρκώς ο ρόλος της μασονίας στην αστυνόμευση», υπενθυμίζοντας ότι η σχετική σύσταση είχε συμπεριληφθεί και στο πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής Daniel Morgan, η οποία διερεύνησε σκάνδαλο διαφθοράς και συγκάλυψης στη βρετανική αστυνομία.

«Η αποτυχία να ανταποκριθούμε σε αυτές τις εκκλήσεις θα έπληττε περαιτέρω την εμπιστοσύνη, όχι μόνο της κοινωνίας αλλά και των ίδιων των αξιιωματικών», αναφέρει το κείμενο, συνδέοντας άμεσα την πολιτική διαφάνειας με την αποκατάσταση της αξιοπιστίας.

Θύματα και whistleblowers στο επίκεντρο

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιχειρεί να τοποθετήσει το ζήτημα στο πλαίσιο της σύγκρουσης συμφερόντων. Σημειώνει ότι τα θύματα πρέπει να γνωρίζουν ότι «όταν καταγγέλλουν υποθέσεις, οι ανακριτές δεν δεσμεύονται από μυστικές ή αθέατες πιστότητες», ενώ αντίστοιχα «το προσωπικό πρέπει να έχει τη βεβαιότητα ότι καταγγελίες για συναδέλφους θα κρίνονται με αξιοκρατικά και όχι μυστικιστικά κριτήρια».

«Πρέπει να προτάξουμε τη διατήρηση ζωτικής εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης έναντι της επιθυμίας οποιουδήποτε οργανισμού για μυστικότητα», σημειώνεται.

Νομική αντιπαράθεση με θεσμικό βάρος

Η κίνηση της Μεγάλης Στοάς να προσφύγει στη δικαιοσύνη θεωρείται ιστορικά ασυνήθιστη, καθώς φέρνει αντιμέτωπο έναν από τους παλαιότερους θεσμούς της βρετανικής κοινωνίας με τη μεγαλύτερη αστυνομική δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναλυτές στο Λονδίνο σημειώνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την υποχρέωση δήλωσης ιδιότητας, αλλά εξελίσσεται σε συμβολική μάχη για τα όρια διαφάνειας μεταξύ κρατικών σωμάτων και παραδοσιακών, αδελφικών οργανώσεων με επιρροή.

Ποια είναι η πολιτική που αμφισβητείται;

Η Met έχει ήδη θεσπίσει κανονισμό που απαιτεί από αξιωματικούς και διοικητικό προσωπικό να δηλώνουν –σε εσωτερικό μητρώο– εάν είναι μέλη των Freemasons, με στόχο να διασφαλιστεί ότι καμία έρευνα ή υπηρεσιακή κρίση δεν επηρεάζεται από κρυφές αφοσιώσεις ή συγκρούσεις συμφερόντων.

Η υπηρεσία επιμένει ότι η πολιτική δεν στοχοποιεί κανένα, αλλά «θωρακίζει το σώμα» σε μια εποχή όπου η κοινωνική εμπιστοσύνη στους θεσμούς βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα στη Βρετανία.

Ένα debate που θα συνεχιστεί

Η δημόσια συζήτηση αναμένεται να κλιμακωθεί, καθώς το ζήτημα έχει ήδη περάσει από το νομικό στο πολιτικό και επικοινωνιακό πεδίο, με πολίτες, συνδικαλιστικούς κύκλους και νομικούς να σχολιάζουν αν η κίνηση της Met αποτελεί αναγκαία μεταρρύθμιση ή υπέρβαση εξουσίας.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η σύγκρουση αυτή δεν αφορά ένα απλό μητρώο, αλλά το ποιος θα καθορίσει τους κανόνες της διαφάνειας σε έναν από τους πιο ισχυρούς κρατικούς μηχανισμούς της Ευρώπης.