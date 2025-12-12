Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου (Metropolitan Police) να απαιτεί πλέον την υποχρεωτική δήλωση συμμετοχής στον Τεκτονισμό από αστυνομικούς και πολιτικό προσωπικό, στο πλαίσιο των «δηλωτέων ενώσεων».

Η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας (United Grand Lodge of England - UGLE), που αποτελεί το κεντρικό σώμα του Τεκτονισμού σε Αγγλία, Ουαλία και τα Νησιά της Μάγχης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε γνώση της απόφασης, εκφράζοντας ωστόσο σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη νομιμότητα και την αναλογικότητά της. Όπως σημειώνει, το μέτρο είναι «παράνομο, δυσανάλογο, άδικο και διακριτικό», ενώ πλήττει άμεσα τα δικαιώματα των μελών της που υπηρετούν στην αστυνομία.

Η UGLE αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ανησυχίες γύρω από τις διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας στην αστυνομία, τονίζει όμως ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη χωρίς ουσιαστικό διάλογο ή άμεση διαβούλευση με το ίδιο το τεκτονικό σώμα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παρά τις προσπάθειες για εποικοδομητική συνεργασία τις τελευταίες εβδομάδες, η Met προχώρησε στη λήψη της απόφασης χωρίς να εξεταστούν σε βάθος οι επιπτώσεις για τα μέλη και το κύρος του Τεκτονισμού.

Σε κοινή δήλωση εκ μέρους της United Grand Lodge of England, της Order of Women Freemasons και της Honourable Fraternity of Ancient Freemasons, ο εκπρόσωπος Adrian Marsh εξέφρασε τη δυσαρέσκεια των οργανώσεων για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη η απόφαση.

«Μας απογοητεύει το γεγονός ότι μια απόφαση που επηρεάζει άμεσα τα μέλη μας ελήφθη χωρίς ανοιχτή ή ουσιαστική διαβούλευση. Οι αξίες της ακεραιότητας, της φιλίας, του σεβασμού και της προσφοράς βρίσκονται στον πυρήνα του Τεκτονισμού και είναι σήμερα πιο σημαντικές από ποτέ. Θεωρούμε την ενέργεια αυτή αδικαιολόγητη και εξετάζουμε προσεκτικά την κατάλληλη αντίδρασή μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση το επόμενο διάστημα.

Η απόφαση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας εντάσσεται σε ευρύτερες αλλαγές στο σύστημα ελέγχου και διαφάνειας του Σώματος, ωστόσο αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω νομικές και θεσμικές αντιδράσεις.