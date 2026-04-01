Ο Δήμος Αραδίππου τίμησε την επέτειο της 1ης Απριλίου 1955, αποτίοντας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, φόρο τιμής στον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Αναφέρεται ότι «η ημέρα τιμήθηκε με πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Ναό Αποστόλου Λουκά, όπου η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, επίσημη προσκεκλημένη του Δημάρχου Αραδίππου, Χριστόδουλου Πάρτου, εκφώνησε τον πανηγυρικό λόγο αναδεικνύοντας τη σημασία των θυσιών και της προσφοράς των αγωνιστών».

Οι εκδηλώσεις «συνεχίστηκαν με παρέλαση μαθητών και οργανωμένων συνόλων στη Λεωφόρο Μακαρίου και ολοκληρώθηκαν με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων, αποδίδοντας την πρέπουσα τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την πατρίδα».

«Η 1η Απριλίου αποτελεί διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κατακτάται με θυσίες. Καθήκον όλων μας είναι να διαφυλάττουμε τη μνήμη και να μεταδίδουμε τα ιδανικά αυτά στις επόμενες γενιές» καταλήγει στην ανακοίνωση ο Δήμος Αραδίππου.







Πηγή: ΚΥΠΕ