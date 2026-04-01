Κορυφώθηκαν στον Δήμο Παραλιμνίου Δερύνειας οι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 1ης Απριλίου 1955.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Παραλιμνίου Δερύνειας αναφέρει ότι «με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, στο Παραλίμνι οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59».

Αναφέρεται ότι «οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες με έπαρση Σημαίας στο Δημοτικό Μέγαρο στην παρουσία του Δημάρχου Παραλιμνίου - Δερύνειας Γιώργου Νικολέττου, στην οποία συμμετείχε η Φιλαρμονική του Δήμου Παραλιμνίου - Δερύνειας Αρμονία».

Ακολούθησε «Πανηγυρική Δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου, χοροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασιλείου».





Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου ο οποίος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας.

Μετά τη Δοξολογία πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων.

Εορτασμοί και πανηγυρικές δοξολογίες για την επέτειο της έναρξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ πραγματοποιήθηκαν και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου.



Πηγή: ΚΥΠΕ