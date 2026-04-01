Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ανταποκρίθηκε σε συνολικά 51 περιστατικά το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων τα 36 αφορούσαν πυρκαγιές και τα 15 ειδικές εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κέττη.

Μεταξύ των πιο σημαντικών περιστατικών που καταγράφηκαν, περιλαμβάνεται πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα στη Λεμεσό, η οποία εκδηλώθηκε στις 23:04 το βράδυ της Τρίτης. Το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο και για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:08, σημειώθηκε τροχαία σύγκρουση στον κεντρικό δρόμο προς Αθηένου, στην είσοδο του Δήμου. Ιδιωτικό όχημα κατέληξε σε χαντάκι και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός ατόμου. Η Πυροσβεστική, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, προχώρησε στον απεγκλωβισμό του τραυματία, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Στην επιχείρηση συμμετείχε πυροσβεστικό και διασωστικό όχημα.

Στις 00:34 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα πώλησης παλαιών αντικειμένων στον Άγιο Δομέτιο, εντός διώροφου κτιρίου. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα αντικείμενα του καταστήματος, ενώ επηρέασε τη βαφή και την πρόσοψη του κτιρίου. Στο σημείο επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα. Η φωτιά στο υποστατικο στη Λευκωσία τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Τέλος, στις 03:27 τα ξημερώματα σημειώθηκε νέα πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα στη Λεμεσό, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία του ιδιοκτήτη του. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην αριστερή μπροστινή πλευρά του οχήματος, στον ανεμοθώρακα. Γείτονας κατάφερε να περιορίσει τις φλόγες χρησιμοποιώντας λάστιχο κήπου πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

