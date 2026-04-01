Στη σύλληψη δύο ανήλικων προσώπων, ηλικίας 15 και 17 ετών, προχώρησαν χθες το απόγευμα μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, σε σχέση με τέσσερις διερευνώμενες υποθέσεις, που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης, κλοπής και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, τα οποία διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 29-31/03/2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Οι τέσσερις υπό αναφορά υποθέσεις, αφορούν στη διάρρηξη και κλοπή δύο καταστημάτων και ενός εστιατορίου, καθώς επίσης, απόπειρας διάρρηξης και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε υπεραγορά. Από τα δύο καταστήματα και το εστιατόριο, κλάπηκαν χρήματα και αντικείμενα πέραν των 1.500 ευρώ, ενώ σε όλα τα υπό αναφορά υποστατικά, προκλήθηκαν ζημιές που υπερβαίνουν τα 800 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για σκοπούς έκδοσης προσωποκράτησης τους.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.