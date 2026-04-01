Συνεχίζονται οι δράσεις της Αστυνομίας ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δώδεκα προσώπων. Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν στην επαρχία Λευκωσίας δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων για διερευνώμενες υποθέσεις εναντίον τους που αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης, κλοπής κ.α.. Στην επαρχία Λεμεσού συνελήφθησαν τρία πρόσωπα δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου και ένα πρόσωπα για αδικήματα βίας στην οικογένεια. Στην επαρχία Λάρνακας, ένα πρόσωπο συνελήφθη για κατοχή αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων ενώ στην Πάφο, τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν για αδικήματα που αφορούν στην κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη κατοχή περιουσίας και παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Τέλος, στην επαρχία Αμμοχώστου, δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και τροχαία αδικήματα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 598 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 728 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 42 έλεγχοι σε υποστατικά, όπου καταγγέλθηκαν οι υπεύθυνοι/διαχειριστές πέντε εξ αυτών, για αδικήματα κατά παράβαση της λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, καταγγέλθηκαν 317 οδηγοί για διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Από αυτές, 133 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ άλλες εννέα αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης καθώς και δύο για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

