Στη Λεμεσό συνελήφθησαν χθες δύο πρόσωπα ηλικίας 41 και 39 ετών, με δικαστικά εντάλματα, σχετικά με την υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 30/03/2026. Εξετάζει το ΤΑΕ Λεμεσού

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 20:00 στις 30 Μαρτίου, στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού και σύμφωνα με την Αστυνομία, η συμπλοκή έγινε μεταξύ δύο ομάδων αλλοδαπών, με τρία πρόσωπα να μεταφέρονται τραυματισμένα στο νοσοκομείο, ένα εκ των οποίων έφερε τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη συμπλοκή ανέσυρε πιστόλι και έριξε αριθμό πυροβολισμών. Συνολικά συνελήφθηκαν έξι πρόσωπα, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου.

