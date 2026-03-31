Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα το μεσημερι της Τρίτης (31/3), στον αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση τη Λάρνακα, στο ύψος της Ριζοελιάς.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της η Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κατάσβεση της φωτιάς.

Το αυτοκίνητο βρίσκεται στην άκρη του δρόμου και δεν φαίνεται να επηρεάζει την τροχαία κίνηση.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

