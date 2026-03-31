Αναστάτωση προκάλεσαν σχηματισμοί που εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στον ουρανό της Κύπρου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου, ανέφερε στο Μεσημέρι και Κάτι, ότι «αυτό το φαινόμενο το έβλεπα να εξελίσσεται όταν ερχόμουν από την Πάφο στη Λευκωσία τις πρωινές ώρες. Ήταν ορατό από όλη την Κύπρο. Αυτό υποδηλώνει ότι ήταν σε ύψος στρατόσφαιρας, άρα μακριά από το νησί».

Πρόσθεσε ότι «Δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο αλλά πρόκειται για τη διαστημική μέδουσα (space jellyfish) και κυρίως προκύπτει από καυσαέρια πυραύλων. Διαφαίνεται ότι δεν είναι στα όρια τα δικά μας, είναι μακριά από το νησί σε μεγάλο ύψος. Ήταν προς τα ανατολικά».

Διαβάστε επίσης: Πόλεμος Ισραηλ-ΗΠΑ με Ιράν: Tο φαινόμενο «Διαστημική Μέδουσα» από πύραυλο