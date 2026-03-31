Η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα προκαλεί έντονη ανησυχία στους καταναλωτές, με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Συνδέσμου Πρατηριούχων, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα, ανέλυσε τα δεδομένα της αγοράς και υπογράμμισε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, προτάσσοντας τη μείωση του φόρου κατανάλωσης.

Στο προσκήνιο η μείωση του φόρου κατανάλωσης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο θέμα της μείωσης του φόρου κατανάλωσης, το οποίο, όπως ανέφερε, αναμένεται να προχωρήσει, αλλά με καθυστέρηση.

Η διαδικασία απαιτεί έγκριση από τη Βουλή και δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, πριν τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτρο ενδέχεται να εφαρμοστεί το νωρίτερο προς τα τέλη της εβδομάδας.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές αν η επιδότηση θα καλύψει και το πετρέλαιο θέρμανσης, με πιέσεις να ασκούνται προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς όπως σημειώθηκε, οι ανάγκες των καταναλωτών παραμένουν αυξημένες.





«Έχει ξεφύγει το ντίζελ»

Ο Χριστοδούλου ανέφερε ότι οι τιμές του ντίζελ έχουν αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Όπως σημείωσε, αν και παραδοσιακά το ντίζελ ήταν ακριβότερο από τη βενζίνη, τις τελευταίες ημέρες η άνοδος είναι ακόμη πιο έντονη, με τις τιμές να πλησιάζουν τα 1,90 ευρώ το λίτρο και να κινούνται προς τα 2 ευρώ.

Παράλληλα, απέδωσε την κατάσταση στις διεθνείς αγορές και στις τιμές αγοράς των εταιρειών, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ραγδαίες αυξήσεις μέσα σε έναν μήνα

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η αύξηση των τιμών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η βενζίνη αυξήθηκε κατά περίπου 35% το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης κατά 45%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 40%.

Την ίδια ώρα, ανοδική πορεία καταγράφει και το υγραέριο, αν και –όπως σημείωσε– η κατανάλωσή του παραμένει χαμηλότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα.

Ο πόλεμος καθορίζει τις εξελίξεις

Ο Χριστοδούλου ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση αποκλιμάκωση των τιμών, τονίζοντας ότι όλα εξαρτώνται από την πορεία του πολέμου και τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες έχουν ήδη ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, με εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο.

«Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.



