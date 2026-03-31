Οι παραβάσεις των περί Αλιείας Τροποποιητικών Κανονισμών του 2026 συνιστούν αδίκημα και επισύρουν ποινές έως €20.000 ή/και φυλάκιση έως ένα έτος, αναφέρει το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ).

Οι Κανονισμοί που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 20 Μαρτίου 2026, τέθηκαν άμεσα σε ισχύ.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Τμήμα αναφέρει πως οι παραβάσεις των Κανονισμών συνιστούν αδίκημα και επισύρουν ποινές έως €20.000 ή/και φυλάκιση έως ένα έτος.

Οι νέοι Κανονισμοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας των θαλάσσιων ειδών και των ευαίσθητων περιοχών, καθορίζοντας σαφείς απαγορεύσεις και μέτρα για πολίτες και επαγγελματίες χρήστες της θάλασσας.

Κύριες πρόνοιες των τροποποιητικών Κανονισμών

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των τροποποιητικών Κανονισμών, απαγορεύεται η παρενόχληση ή η σίτιση προστατευόμενων ειδών, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που επηρεάζει τη φυσική τους συμπεριφορά, όπως η μετακίνηση, η αναπαραγωγή ή η ανάπαυση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία όλων των δελφινιών, των φαλαινών και του χελιού Anguilla anguilla, που εντάσσονται ρητά στα προστατευόμενα είδη, ενώ για τις θαλάσσιες χελώνες απαγορεύεται η καταστροφή ή μετακίνηση φωλιών και αυγών, καθώς και οποιαδήποτε παρέμβαση στους προστατευτικούς κλωβούς και τη σήμανσή τους.

Απαγορεύεται, επίσης, η οδήγηση τροχοφόρων σε παραλίες ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών και σε καθορισμένες προστατευόμενες περιοχές.

Στην παραλία «Λίμνης», κατά την περίοδο από 15 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται η τοποθέτηση κρεβατιών, ομπρελών, τροχόσπιτων, αντίσκηνων ή άλλων παρόμοιων κατασκευών, ενώ στη θαλάσσια περιοχή «Πόλις-Γιαλιά» (0–10 μέτρα ισοβαθές) απαγορεύεται η διέλευση και η αγκυροβόληση μηχανοκίνητων σκαφών, εκτός από επαγγελματίες παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

Παράλληλα, η πρόσβαση σε θαλάσσια σπήλαια εντός Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια από τον Διευθυντή του Τμήματος.

Απαγορεύεται, τέλος, η απόρριψη οποιωνδήποτε απορριμμάτων στη θάλασσα, είτε από ξηρά είτε από σκάφη.

Το ΤΑΘΕ υπενθυμίζει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη και καλεί όλους τους πολίτες να συμμορφώνονται με τους νέους Κανονισμούς για τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ