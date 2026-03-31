Προγραμματισμένη Στρατιωτική Άσκηση πραγματοποιείται σήμερα στην Χερσόνησο Ακάμα, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Ακάμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η άσκηση διεξάγεται από τις 09:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη παρουσία στρατιωτικών οχημάτων, ελικοπτέρων και πεζοπόρων τμημάτων στην ευρύτερη περιοχή, προστίθεται.

Αναφέρεται πως η άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο στρατιωτικής εκπαίδευσης και «δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια του κοινού».

Πηγή: ΚΥΠΕ