Προγραμματισμένη Στρατιωτική Άσκηση πραγματοποιείται σήμερα στην Χερσόνησο Ακάμα, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Ακάμα.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η άσκηση διεξάγεται από τις 09:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη παρουσία στρατιωτικών οχημάτων, ελικοπτέρων και πεζοπόρων τμημάτων στην ευρύτερη περιοχή, προστίθεται.
Αναφέρεται πως η άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο στρατιωτικής εκπαίδευσης και «δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια του κοινού».
Πηγή: ΚΥΠΕ