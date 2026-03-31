Σε μια απόφαση με ιδιαίτερη σημασία για τις αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας επιδίκασε αποζημίωση ύψους €53.000 σε ιδιοκτήτες γης, ανατρέποντας ουσιαστικά την αρχική προσφορά των μόλις €50 από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Η υπόθεση, που χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο Δειλινός, αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα ως προς τον τρόπο εκτίμησης της αξίας γης αλλά και τη διαφάνεια στη διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Η απαλλοτρίωση αφορούσε έκταση 806 τετραγωνικών μέτρων από γεωργικό τεμάχιο στην περιοχή Βασιλικού της επαρχίας Λάρνακας και πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2014, στο πλαίσιο σχεδιασμών για τη δημιουργία Βιομηχανικής και Ενεργειακής Περιοχής Α’ καθώς και οδικού δικτύου. Παρά το μέγεθος και τη σημασία της απαλλοτριωθείσας γης, το Επαρχιακό Κτηματολόγιο Λάρνακας είχε προσφέρει στους ιδιοκτήτες το συμβολικό ποσό των €50, πρόταση που απορρίφθηκε άμεσα.

Οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν το 2016 στο Δικαστήριο μέσω του δικηγόρου Μιχάλη Δειλινού, διεκδικώντας δίκαιη αποζημίωση. Μετά από πολυετή ακροαματική διαδικασία, το Δικαστήριο δικαίωσε τις θέσεις τους, υιοθετώντας πλήρως την αξιολόγηση του ιδιώτη εκτιμητή ακινήτων, Δρ. Γιώργου Γεωργιάδη. Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, «η αξιοπιστία, η ακρίβεια και το εύλογο των συμπερασμάτων του δεν κλονίστηκε σε κανένα σημείο», γεγονός που αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την τελική κρίση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτημα της υπεραξίας του υπολοίπου τεμαχίου, έκτασης 21.599 τ.μ., το οποίο δεν επηρεάστηκε από την απαλλοτρίωση. Το Δικαστήριο αποδέχθηκε ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε αύξηση της αξίας του, απορρίπτοντας έτσι έμμεσα σχετικούς ισχυρισμούς από πλευράς Κτηματολογίου.

Παράλληλα, η απόφαση ασκεί έντονη κριτική στην προσέγγιση του εκτιμητή του Κτηματολογίου, σημειώνοντας ότι «δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς την ορθότητά της». Το Δικαστήριο εστίασε ιδιαίτερα και σε ένα κρίσιμο στοιχείο που αναδείχθηκε κατά τη διαδικασία: τον πραγματικό σχεδιασμό του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Δρ. Γεωργιάδη, ο δρόμος που αποτέλεσε μέρος του σχεδιασμού δεν κατασκευάστηκε τελικά πάνω στην επίδικη απαλλοτριωθείσα έκταση, αλλά σε διαφορετικό σημείο εντός του ακινήτου, κατόπιν νέου σχεδιασμού και νέας απαλλοτρίωσης το 2018.

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η παρουσίαση του θέματος από πλευράς Κτηματολογίου ήταν παραπλανητική, καθώς δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο δρόμος διήλθε από την αρχική απαλλοτριωθείσα έκταση, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην ουσιώδη μεταγενέστερη αλλαγή του σχεδιασμού.

