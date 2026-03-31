Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 19χρονη πολυτραυματίας, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της και χρειάζεται άμεσα αίμα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Αίματος. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν επείγουσα έκκληση προς το κοινό να προσέλθει για αιμοδοσία εντός της ημέρας.

Η αιμοδοσία πραγματοποιείται μέχρι τις 20:00 στους σταθμούς Γερίου και Έγκωμης, με στόχο την άμεση ενίσχυση των αποθεμάτων για την κάλυψη των αναγκών της ασθενούς. Το Κέντρο Αίματος υπογραμμίζει τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης των πολιτών, καθώς η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επείγουσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα 22309222 και 22809075, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της υπηρεσίας STOP SMS στον αριθμό 99092587.