Δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της αριστερής λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού, στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, μεταξύ του σταδίου ΓΣΠ και της εξόδου προς τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρά τον Ζυγιστικό Σταθμό Λατσιών, που είχε κλείσει γύρω στις 9.00 το πρωί.

Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου είχε κλείσει προσωρινά, για σκοπούς εξετάσεων που διενεργούσε η Αστυνομία, καθώς και για παραλαβή με ρυμουλκό, αυτοκινήτου που ενεπλάκη σε οδική σύγκρουση με περιπολικό όχημα, το βράδυ που πέρασε.

Γύρω στις 10.30 το πρωί, το τμήμα του δρόμου δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, που συνεχίζει πλέον κανονικά.

Εξάλου, λόγω οδικής σύγκρουσης, έχει κλείσει για την κυκλοφορία τμήμα του δρόμου Λεμεσού–Αγρού παρά τη Γεράσα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Όπως σημειώνεται, γίνονται ενέργειες για να ανοίξει ο δρόμος το συντομότερο δυνατό.

Δεν έχει αναφερθεί οποιοσδήποτε σοβαρός τραυματισμός.