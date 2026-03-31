Μεγάλος αριθμός αφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντοπίστηκε σε όχημα μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος από μέλη της ΜΜΑΔ.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, γύρω στις 3.45π.μ. σήμερα Τρίτη, περίπολο της ΜΜΑΔ εντόπισε σε περιοχή των Λυμπιών, ύποπτο όχημα.

Έγινε σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη και το όχημα προσέκρουσε σε οχήματα της Αστυνομίας ενώ για την ανακοπή του ρίχθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί.

Αφού ανακόπηκε διαπιστώθηκε ότι εντός του οχήματος υπήρχε μεγάλος αριθμός αφορολόγητων καπνικών προϊόντων, αναφέρεται.

